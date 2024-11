“Se non mi dai 35mila euro pubblico le tue foto”. Lei ci fissa un appuntamento in hotel e lo fa arrestare

Pontedera, 19 novembre 2024 – Conosce sui social una donna, inizia una relazione a distanza e poi cerca di estorcerle 35mila euro minacciandola di divulgare le sue foto e i video dai contenuti sessualmente espliciti inviati da lei nei mesi precedenti.

La donna, domiciliata a Pontedera, ha chiesto aiuto al numero unico delle emergenze 112 Nue e il ricattatore, un uomo di 35 anni, è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere con l’accusa di tentata estorsione.

I primi contatti della coppia sono iniziati nel gennaio 2023 e per mesi l'uomo e la donna hanno condotto una relazione a distanza, durante la quale la vittima si è fidata e ha inviato le sue foto e i video espliciti al trentacinquenne che la scorsa notte l'ha raggiunta in un hotel del centro di Pontedera dove ha tentato di estorcerle il denaro. Qui la donna però non si è persa d'animo e ha chiesto aiuto al 112 permettendo ai carabinieri di bloccare l'uomo nell'hotel dove si erano dati appuntamento.

Quindi la vicenda è stata ricostruita ed è scattato l'arresto.