Escrementi di topi, chiusa scuola dell’infanzia

San Miniato (Pisa), 19 dicembre 2024 – Chiusa in anticipo rispetto alle vacanze di Natale per la presenza di topi la scuola dell'infanzia di Ponte a Egola. Lo rende noto il Comune di San Miniato (Pisa). Il plesso di piazza Marco Biagi dove, nei giorni scorsi, sono stati rinvenuti escrementi di topi, è stato chiuso dal pomeriggio di oggi, si spiega in una nota, con un giorno e mezzo di anticipo rispetto alla pausa natalizia prevista dal calendario, per consentire l'intervento di disinfestazione e derattizzazione.

"Dopo il ritrovamento, siamo stati subito allertati dalla scuola e i nostri uffici hanno dapprima isolato gli spazi e poi spostato i bambini e le bambine in un'altra porzione del plesso, in modo che non entrassero in contatto con gli escrementi - spiegano il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, e l'assessore alla scuola Matteo Squicciarini -. Dopodiché abbiamo avvertito la ditta incaricata che è intervenuta sia il 12, sia il 17 dicembre scorsi per le verifiche del caso, stabilendo la necessità di un intervento di disinfestazione e derattizzazione dei locali da svolgersi nei giorni delle vacanze, a scuola chiusa. Alla luce di una nuova segnalazione, avvenuta oggi, e considerando la necessità di un intervento per il quale si rende necessaria l'assenza di bambini e adulti nel plesso scolastico, abbiamo deciso di chiudere la scuola già dal pomeriggio di oggi, per anticipare l'attività di disinfestazione e derattizzazione dei locali, svolgendola in totale sicurezza".