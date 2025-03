Equinozio di primavera con nuovi alberi

VOLTERRAVillamagna celebra l’equinozio di primavera con la messa a dimora di due cipressi, uno per ogni bambino nato nel 2024. Sabato 22 marzo il circolo di Volterra di Legambiente Bruno Niccolini organizza la festa dell’albero. Alle 17 ci sarà la piantumazione dei due cipressi mentre a seguire ci sarà spazio all’animazione con storie incantate e incantatrici del Karacongiolo Andrea, alle cena a buffet nei locali del circolo Arci di Villamagna. "Una piccola festa per un’importante ricorrenza – scrivono gli organizzatori –. Come da tradizione, per ogni bambino nato nell’anno concluso, nella frazione di Villamagna, sarà piantumato un albero. I cipressi sono già pronti. Un modo per partecipare e dare un contributo alla comunità e al Circolo Legambiente".Un’iniziativa che prende spunto da una legge del ’92 che dispone ai comuni superiori a 15 mila abitanti di mettere a dimora, ogni anno, tanti alberi quanti sono stati i bambini e le bambine registrate all’anagrafe negli ultimi 12 mesi. Volterra non ha quest’obbligo ma grazie all’impegno del circolo di Legambiente anche la piccola frazione di Villamagna può rispettare quella norma nata per dare un’impronta importante per lo sviluppo sostenibile delle città italiane e per diffondere la cultura del verde. A maggio invece il circolo sarà impegnato con la festa della api, a cui ognuno può contribuire con opere pittoriche, fotografie, disegni. Le opere saranno poi appese ai lati di via Gramsci, la strada, che il 18 maggio ospiterà l’iniziativa, i pannelli saranno poi esposti per fare da scenografia alla festa. Un modo per sottolineare l’attenzione all’ambiente coinvolgendo la partecipazione della cittadinanza.