Emozioni sotto la Rocca Arriva "Tosca" di Puccini

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Le grandi emozioni non sono finite. Dopo il grande successo della Banda dell’esercito Italiano – che ha riunito oltre 700 persone ai piedi della Rocca – arriva l’opera lirica. Il luglio degli eventi della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato sotto si concluderà infatti il 27 luglio alle 21,30 con la messa in scena dell’unica rappresentazione toscana de la "Tosca". Così la Fondazione Crsm, guidata dal presidente Antonio Guicciardini Salini, rende un altro omaggio carico di significati alla cultura e all’impegno della Fondazione stessa sul territorio di competenza. Una scelta - fortemente voluta dal Presidente Guicciardini Salini - che si inserisce perfettamente in un percorso, che ha attraversato gli ultimi

quattro anni, per riportare la Fondazione al centro della vita del territorio, facendo anche della sua sede, Palazzo Grifoni, uno dei più importanti della regione, il Palazzo della Cultura: un luogo magnifico e carico di storia dove, in questi ultimi mesi, sono sfilati illustri personaggio come Vittorio Sgarbi, paolo Crepet, Matteo Marzotto e molti altri.

In queste ragioni trova la sua naturale collocazione nel mese della Festa del Teatro – che culminerà con il Dramma Popolare –, la messa in scena dell’opera di Giacomo Puccini, quel capolavoro su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica la cui prima rappresentazione si tenne a Roma, al Teatro Costanzi, il 14 gennaio 1900. Sarà la storica

Piazza del Duomo - dove dal 1947 viene rappresentato il Dramma Popolare - che farà da

scenografia alla storia d’amore tra la cantante Floria Tosca e il pittore Mario Cavaradossi, minacciati dalla malvagia azione del capo della polizia, il Barone Scarpia, che vuole possedere la

Tosca per sé. E dove rivivrà quell’immagine emblematica dell’opera romantica che Tosca

rappresenta: una donna passionale, impetuosa e gelosa che difende l’amato fino alla morte. La

sua aria “Vissi d’arte” è uno dei momenti più toccanti dell’opera, in cui la protagonista si interroga sulla giustizia divina e sulla sua stessa vita dedicata all’arte. Questi gli interpreti: Lenny Lorenzani (Tosca), Alberto Profeta (Mario Cavaradossi), Romano Martinuzzi (Scarpia). Regia di Alberto Paloscia. Dirige l’orchestra Marco Severi, che ne è anche l’ideatore del progetto.

Severi ha ricoperto per 30 anni il ruolo di primo violoncello nel Maggio Musicale Fiorentino e fu il Maestro Riccardo Muti ad invitarlo a dedicarsi alla direzione d’orchestra e in tale veste ha diretto opere liriche e concerti in Italia e all’estero. Firma la direzione artistica David Boldrini e vede il coinvolgimento dell’orchestra e del coro di Italian Opera Florence. La rappresentazione è offerta gratuitamente dalla Fondazione Crsm San Miniato, tuttavia è necessaria la prenotazione presso la segreteria: 0571-546790 - [email protected]