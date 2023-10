Emozioni a "Montopoli per sempre". Applausi e onori per Leanda Macchi

Un bel successo per la cerimonia di assegnazione del premio "Montopoli per Sempre", che quest’anno l’associazione culturale Arco di Castruccio ha voluto conferire alla commerciante Leanda Macchi, titolare dell’omonima ferramenta.

Si tratta di un riconoscimento pubblico, giunto quest’anno alla quinta edizione, dedicato a figure del territorio montopolese che abbiano saputo tener viva la testimonianza di una cultura locale da amare e salvaguardare sia mettendo la propria competenza al servizio della gente, sia mantenendo saldo l’attaccamento verso il proprio paese. In poche parole un premio indirizzato a persone che a Montopoli lasciano una traccia indelebile della loro presenza, attività e umanità. "Leanda Macchi – ha spiegato il coordinatore dell’Arco Marzio Gabbanini – è una persona solare, sincera e con una totale integrità morale. Lei è un punto di riferimento non soltanto grazie ai prodotti che vende ma anche per quanto si spende per ogni iniziativa che viene organizzata a Montopoli. Si tratta di una donna eccezionale e siamo molto orgogliosi di conferirle questo premio".

Macchi ha ricevuto le congratulazioni anche dal presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, con un video messaggio nel quale ha ribadito l’importanza del lavoro di Arco di Castruccio nel promuovere il senso di comunità.

