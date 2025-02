Ed ora la parola a noi ragazzi. Videogiochi sì o no?

Videogiochi si, videogiochi no. E se vi fossero delle alterantive valide? Noi la pensiamo cosi.

Giochi all’aperto e sport.

Jacopo: "Pratico tennis da due anni, mi piace tanto"; Michele: "Ho gli allenamenti tre volte a settimana, li preferisco ai videogiochi"; Samuele: "Anche se amo giocare con la play, il calcio mi permette di stare con gli altri e fare movimento".

Giochi da tavolo e creatività.

Simone: "Invece di rimanere ore davanti ad un monitor, creo giochi con la fantasia". Rebecca: "Amo creare, soprattutto disegnare con la fantasia".

Lettura e scrittura di storie.

Gaia: "Leggere libri mi permette di esprimere le mie emozioni"

Passatempi musicali e teatrali.

Ester: "Nel mio tempo libero creo coreografie di ballo con la musica". Emma: "Da molto tempo vado a ginnastica ritimca quattro volte a settimana".

Tempo con famiglia e amici.

Andrea: "Giocare con mio fratello in giardino, troppo bello"; Lorenzo: "Insieme al mio nonno vado a pescare e a recuperare le galline che scappano dal pollaio"; Yasmine: "Spesso invito i miei amici, abito in campagna e giochiamo all’aperto"; Ginevra: "Mi piace stare con la mia famiglia perché mi da calore e amore cosa che i videogiochi non danno".

I nostri amici animali.

Elijah: "Nei miei pomeriggi non manca mai giocare con il mio cane"; Mia: "Mi dedico tanto alla cura dei miei cuccioli molto meglio che uno schermo freddo".