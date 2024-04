Eco incontri Il futuro visto da Carofiglio e Aprile

PONTEDERA

Continuano gli appuntamenti con gli Eco Incontri, i dialoghi per un futuro sostenibile, promossi da Ecofor Service Spa, l’azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi che provengono dalla filiera industriale di tutta la Toscana e non solo. Quello con Gianrico Carofiglio e Marianna Aprile di sabato 13 Aprile alle 18:30 al Teatro Era di Pontedera sarà l’undicesimo degli Eco Incontri e segue quelli con Gabriella Greison, Tiberio Timperi, Mario Tozzi, Roberto Saviano, Paolo Giordano con Filippo Solibello, Giovanni Storti con Stefano Mancuso, Beppe Severgnini, Lella Costa con Oscar Farinetti, Francesca Fialdini con Rosanna Schiralli e Serena Dandini con Cristina Manetti.

Gianrico Carofiglio è nato a Bari. E’ stato a lungo un pubblico ministero, specializzato in indagini sulla criminalità organizzata. Nel 2007 viene nominato consulente della commissione parlamentare antimafia e dal 2008 al 2013 e` senatore della Repubblica. Ha esordito come scrittore nel 2002 creando i personaggi dell’avvocato Guido Guerrieri e del maresciallo dei Carabinieri Pietro Fenoglio. I libri di Gianrico Carofiglio, con sei milioni di copie vendute, sono tradotti o in corso di traduzione in tutto il mondo. Il suo ultimo romanzo e` "L’orizzonte della notte" (2024), l’ultimo della serie con protagonista Guido Guerrieri. A Pontedera sarà intervistato da Marianna Aprile, che torna sul palco del Teatro Era dopo l’EcoIncontro con Gad Lerner nel mese di febbraio. La giornalista, anche lei nata a Bari, caposervizio nell’ufficio centrale del settimanale Oggi e conduttrice di In Onda su La7 dall’estate 2022., intervisterà Carofiglio su ambiente, attualità e sul suo ultimo libro "L’orizzonte della notte". Gli Eco Incontri hanno il patrocinio del Comune di Pontedera, l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.ecoincontri.it e quello con Gianrico Carofiglio è inserito nella terza edizione della rassegna Ponte di parole. Per maggio si sta intanto definendo il programma degli EcoDays che si svolgeranno dal 2 al 12 e coinvolgeranno la città e le frazioni con installazioni, mostre, convegni, visite agli impianti ed altri EcoIncontri con la partecipazione di Luca Bizzarri, Guglielmo Mariotto, Vincenzo Schettini e altri ospiti.