Ecco Punto digitale facile. Guida ai servizi in internet

SANTA MARIA A MONTE

Internet e l’accesso digitale ai servizi della pubblica amministrazione, della sanità e di enti con i quali abbiamo a che fare più o meno quotidianamente, sono parte integrante delle nostre vite. Ma se i più giovani non hanno problemi a fuire di questi servizi via computer e telefonino, i più anziani si scontrano con difficoltà molto spesso insormontabili e sono costretti a ricorrere a parenti e amici o a strutture a pagamento. Ed è proprio per alleggerire queste difficoltà che l’agenzia formativa Madonna del Soccorso, insieme al Comune di Santa Maria a Monte che ha messo a disposizione i locali dell’ex sede della polizia municipale in via Carducci, apre il Punto Digitale Facile che sarà attivo già da stamani il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30. Il servizio è completamento gratuito.

La presentazione con il taglio del nastro ha avuto luogo ieri mattina alla presenza della sindaca Manuela Del Grande, del vicesindaco Maurizio Lucchesi e degli assessori Roberto Michi e Romano Nieri e delle addette dell’agenzia formativa Madonna del Soccorso di Fauglia (emanazione dell’omonina Fondazione che sta costruendo la residenza sanitaria per anziani a Cerretti) Alessandra Panicucci, Silvia Giani (che gestiranno il Punto Digitale Facile di via Carducci), Antonella Nassi e Sara Macelloni. Un Punto Digitale Facile è stato attivato dall’agenzia formativa Madonna del Soccorso, con il supporto del Comune di Castelfranco, anche nella reception della residenza sanitaria Madonna del Rosario di Orentano.

"I servizi spiegano le addette dell’agenzia formativa – sono finalizzati ad offrire ai cittadini interventi di alfabetizzazione informatica e percorsi assistiti di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione, internet e tecnologie digitali, protezione dei dati personali, verifica dell’autenticità delle informazioni, identità digitale, anagrafe e allo stato civile, certificati online, piattaforma notifiche, servizi sociali ed educativi, servizi sanitari e altro". Soddisfatti la sindaca Del Grande e gli amministratori comunali. L’agenzia Madonna del Soccorso ha partecipato a un bando della Regione e ottenuto finanziamenti.

g.n.