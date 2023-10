Ecco la storia di Omero. Ucciso dai colpi “amici“

Si intitola Lettere dal Passato" ed è il libro che l’autore Claudio Biscarini presenta sabato alle 17,30 a San MIniato nell’Auditorium del Seminario. A seguire il video "Le parole mai dette realizzato da Simona della Maggiore in collaborazione con Beppe Chelli (nella foto) e Daniele Benvenuti. L’evento è patrocinato dall’ Accademia degli Euteleti nell’ambito delle iniziative culturali programmate per celebrare il duecentesimo anno della sua fondazione. Il libro ed il video raccontano, sotto prospettive diverse, le vicende di Omero della Maggiore, Tenente ufficiale del Regio esercito italiano, durante il conflitto della seconda guerra mondiale dove s’intrecciano gli affetti familiari con la dura realtà della vita militare. Fatto prigioniero dai nazisti dopo l’8 settembre ‘43, Omero venne internato nel campo di Biada Podlaska (Polonia orientale). Rientrato in Italia nell’estate del 1944 Omero troverà la morte nel vallone di Gargozzi la mattina del 22 luglio, colpito da una granata del 337° battaglione americano di artiglieria campale, lo stesso che poco dopo avrebbe sparato 51 proiettili colpendo il Duomo,e uccidendo 55 civili.