Ecco due “portali“ per incentivare la condivisione

Sono stati inaugurati nei giorni scorsi i portali installati in Piazza della Chiesa a Fauglia. Il progetto ideato da Katia Alicante e realizzato da Filippo Cuoghi è stato accolto dalla comunità che si è radunata in una folta folla. Disposte sul Sagrato – spiega una nota – tra i due portali le lettere realizzate durante i laboratori lo scorso fine settimana, dai bambini del territorio che hanno formato la parola "condivisione". Alla cerimonia sono intervenuti, il sindaco Alberto Lenzi, il vicesindaco Carlo Carli, la dirigente scolastica dottoressa Raffaella Ioannone, il sottor Spartaco Geppetti, presidente nazionale di Anppia e don Giuseppe Volpi. Toccanti tutti gli interventi che hanno fatto traspirare anche un pochina di emozione. "Personalmente ho creduto da subito in questo progetto", commenta l’assessore alla cultura Emanuela Rombi e poi aggiunge: "ritengo che quando l’arte ha qualcosa da dire la si può definire tale. E qui il messaggio arriva forte. Mixofobia e Mixofilia, paura del diverso e accettazione del diverso. Sta a noi scegliere quale porta attraversare". Un tema di stringente attualità all’intyerno di un’iniziativa carica di significati.