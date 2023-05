Ecco "Amico Museo" Oggi visite gratuite

Ritorna oggi "Amico museo", l’iniziativa della Regione Toscana a cui aderisce anche il Museo diocesano d’Arte sacra di San Miniato, uno dei più imprtanti della zona.

Nella giornata di oggi sarà possibile visitare gratuitamente il Museo diocesano, adiacente alla Cattedrale, avvalendosi anche della guida gratuita.

L’ingresso per questa iniziativa sarà possibile dalle 10 alle. La visita guidata avrà come tema: "I pigmenti naturali del passato: un utilizzo dei materiali in armonia con la natura".

Il mujseo diocesano di San Miniato è un autentisco scrigno di tesori d’arte provenienti, per gran parte, dalle chiese e dalla strutture religiose del territorio.