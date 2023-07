E’ tornato l’uomo nudo che si aggira per le strade di Orentano

L’uomo nudo è tornato ad aggirarsi per le strade e i giardini di Orentano. La prima volta – l’unica che fa registrare l’intervento dei carabinieri chiamati da una cittadina – risale al 23 giugno scorso. L’uomo, di corporatura ribusta, era entrato nel giardino di una villetta nella campagna di Orentano, nella zona di corte Nardi, e aveva anche fatto il bagno in piscina. Dopo l’intervento dei militari dell’Arma e dei sanitari del 118 – allertati dalla stessa pattuglia di militari – l’uomo era stato preso in consegna dal personale medico e infermieristico e trasportato all’ospedale di Empoli per essere sottoposto alle cure del caso.

L’altra sera l’uomo nudo è tornato a farsi un giro per le vie e le campagna di Orentano. Evidentemente si tratta di una persona con evidenti problemi di stabilità mentale. Nella sua prima apparizione oentanese aveva incrociato per strada un’anziana che si era spaventata. L’altra sera il nuovo blitz sotto i quasi quaranta gradi nella campagna orentanese. Ma nessuno ha avvertito le forze dell’ordine.

g.n.