È scomparsa Veriana Cetti, la Giuseppina. Per decenni ha gestito il bar in via Carducci

SANTA MARIA A MONTESi è spenta nelle prime ore della notte di domenica Veriana Cetti, la Giuseppina, come tutti la conoscevano a Santa Maria a Monte. Era nata il 26 gennaio del 1934 e per decenni il suo bar in via Carducci è stato un punto di riferimento. I problemi fisici, in particolare nella deambulazione, non ne hanno mai compromesso la lucidità e la curiosità, la voglia di rimanere aggrappata alla vita e ai suoi affetti fino alla fine, insieme alla volontà di ricordare e raccontare. Negli ultimi anni ha scritto un piccolo quaderno di memorie della sua vita, in particolare del bar dove, soprattutto nei pomeriggi delle domeniche d’autunno e d’inverno, era immancabile l’appuntamento con la deliziosa panna montata. Bar, edicola, ma soprattutto ritrovo di generazioni di santamariamontesi, soprattutto donne, negli anni in cui i bar erano quasi esclusivo ritrovo per uomini, grazie alla gentilezza e alla straordinaria disponibilità della Giuseppina che è stata una bravissima imprenditrice in ambito commerciale. Rimasta vedova in età molto giovane ha cresciuto praticamente da sola i figli Leonardo e Cristiana che le sono stati vicino fino all’ultimo istante. Il funerale è fissato per domani, alle 15. La salma è esposta in casa, in via delle Grazie, dove la Giuseppina voleva tornare prima della sepoltura.