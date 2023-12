"Due uomini denunciati per minacce, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale"

Prima prendono a calci la porta e minacciano di bruciare un ristorante in via Aurelia Nord. Poi se la prendono anche con i poliziotti. Alla fine due uomini – un quarantenne pisanio e un ventottenne di Pontedera – sono stati bloccati, portati in questura e denunciati. E’ successo lunedì sera poco dopo le 19 quando una pattuglia della squadra Volanti della questura è intervenuta in via Aurelia nord, nei pressi di un ristorante, per la segnalazione di due

soggetti molesti che avevano danneggiato la porta prendendola a calci e minacciato il

proprietario del locale di bruciare tutto a causa di un diverbio avuto poco prima per futili motivi. I due, già noti per precedenti di polizia, hanno avuto un atteggiamento aggressivo anche con gli agenti con frasi tipo "Vi faccio saltare i denti" e "Vi cavo gli occhi" e spintonando uno dei due in divisa. I due uomini sono stati messi nelle condizioni di non nuocere a nessuno e, essendo sprovvisti di documenti, accompagnati in questura per l’identificazione e la

denuncia per minacce aggravate, danneggiamento e resistenza a pubblico

ufficiale. Il pontederese è stato trovato anche in possesso di un coltello a serramanico e,

dunque, denunciato anche per quest’ultimo reato.