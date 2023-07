Due lavoratori a nero Chiuso un autolavaggio

PONSACCO

Due lavoratori impiegati a nero. Per questo motivo i carabinieri della compagnia di Pontedera, insiema ai colleghi del nucleo ispettatorato del lavoro di Pisa, hanno denunciato alla Procura della Repubblica il titolare di un autolavaggio. Allo stesso tempo hanno adottato il provvedimento di sospensione dell’attività per "gravi violazioni in materia di sicurezza". Oltre a questo il proprietario della stessa attività è stato multato con diverse sanzioni per un totale di oltre 15.000 euro. L’attività è stata effettuata dai carabinieri nell’ambito di un servizio più in generale, finalizzato ad assicurare l’osservanza della normativa sulla sicurezza del lavoro e il contrasto ad eventuali forme di lavoro nero. Due, come detto, alla fine dei controlli, sono risultati i lavoratori impiegati senza prima averli messi in regola con la predetta. L’attività di autolavaggio, che si trova nel territorio comunale di Ponsacco, è stata sospesa per alcuni giorni.

g.n.