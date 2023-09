Due giorni speciali a Corazzano: Equipe 84 e tartufo in festa

Si scaldano i motori per l’appuntamento clou dell’anno a Corazzano, quello con la sagra del tartufo.La fiera mercato nasce dal lavoro di circolo Arci, Asd Corazzano e Cooperativa Corazzano, col patrocinio di Comune di San Miniato e Fondazione San Miniato Promozione. Il programma della due giorni – sabato 30 settembre e domenica primo ottobre – è veramente ricco, a partire dal sabato: alle 18 inaugurazione e avvio della mostra di vestiti da sposa e da cerimonia "S’è accomodata" con foto anni ‘60 e ‘70; la rievocazione di questi due decenni "ruggenti" è il filo conduttore di questa edizione. Alle 19.30, ovviamente, cena al tartufo. Si passa poi alla domenica, con un cartellone molto ampio: alle 10 aprono gli stand con prodotti tipici al tartufo, artigianato e antiquariato; alle 12.30 classico pranzo al tartufo, seguito alle 15 da una dimostrazione di escavazione del tartufo con l’ausilio dei cani. Il pomeriggio sarà poi animato da un concerto di una band che ha fatto la storia della musica italiana: alle 17.30 salirà sul palco l’Equipe 84 con le sue hit immortali come "Io ho in mente te"; un momento a cui i volontari della festa hanno dedicato grande sforzo e impegno. La serata – e la festa - sarà chiusa dalla tradizionale cena. "Grazie al sostegno dell’amministrazione comunale e di Fondazione San Miniato Promozione – sottolinea Marzia Bellini -. Noi punteremo forte sui nostri piatti della tradizione, dal tagliolino alla zuppa di cipolla. Abbiamo fatto un grande sforzo per poter offrire il concerto dell’Equipe 84 perché è molto attinente al tema di quest’anno, cioè la Corazzano che fu. I prodotti che cucineremo sono tutti acquistati nella nostra frazione, perché è giusto che tutti possano godere della festa".