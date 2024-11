Due giorni per rifare la segnaletica

CASTELFRANCO

Lavori di rifacimento della segnalatica orizzontale a Castelfranco. Il via domani, giovedì, nel centro storico. Dopodomani, venerdì, in altre strade fuori dal centro storico. "Gli stalli per le auto e in parte per la sosta delle auto con il permesso disabili – si legge in una nota del Comune – risultano in molti punti consumati e questo nel creare problemi di comprensione della segnaletica causa disagio per i cittadini. Per questo il comune di Castelfranco ha deciso di intervenire e dove possibile anche realizzare qualche stallo in più per la sosta delle persone con disabilità che ne hanno diritto e ne hanno fatta richiesta". Domani rifacimento della segnaletica nelle vie Verdi, Matteotti, Mazzini, Gioberti, Galilei, Dante, Gramsci e Roma. Due stalli gialli in più in via Matteotti e via Roma. Ovviamente ci saranno modifiche alla circolazione e alla sosta. I divieti di sosta saranno in vigore dalle 8 alle 19 di domani nelle strade indicate e in via D’Azeglio. Domani, con la stessa modalità e gli stessi orari per i divieti, i lavori interesseranno le vie Pertini, Vittorini, da Vinci, Garibaldi e piazza Franceschini.

"Anche con questi piccoli interventi – spiega la vicesindaca e assessora ai lavori pubblici Monica Ghiribelli – si dimostra attenzione al centro storico e più in generale alle esigenze dei cittadini. La segnaletica orizzontale è fondamentale per garantire la regolarità della sosta. Inoltre andiamo a implementare gli stalli per la sosta disabili, che mi sembra un atto doveroso, visto che sono arrivate le richieste al comune".