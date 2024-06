Nasconde nel negozio 2,6 kg di droga. Titolare agli arresti domiciliari

Pontedera (Pisa), 15 giugno 2024 – Il titolare di un esercizio commerciale di Pontedera è stato arrestato dai carabinieri per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Nello specifico i carabinieri della compagnia di Pontedera durante il controllo all’esercizio commerciale hanno rinvenuto sostanze stupefacenti del tipo hashish, marijuana e cocaina per un totale di 2,6 kg. La droga era stata suddivisa in dosi e panetti pronti per lo spaccio e nascosti all’interno del locale, anche sotto il bancone di rivendita.

Al termine delle operazioni, l'uomo è stato tratto in arresto nella flagranza del reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e l'intera sostanza rinvenuta e il materiale per confezionare le dosi sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Stamani il giudice del tribunale di Pisa ha convalidato l'arresto e sottoposto l'uomo al regime degli arresti domiciliari.