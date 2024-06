Trovato con 104kg di droga, condannato un 23enne

Lucca, 12 giugno 2024 – Una lunga lista di reati contestati, per ultimo un sequestro di droga monstre, con 104kg di hashish trovati dai carabinieri nel bagagliaio dell’auto. E’ stato condannato a tre anni di reclusione e 30mila euro di multa, con rito abbreviato, A. L. (le sue iniziali), classe 2000, per detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. Tra le aggravanti, grazie anche agli esami svolti da un perito, gli è stata constata anche la ingente quantità. I fatti risalgono allo scorso 6 settembre, quando nella sua auto e nell’abitazione di Spianate i militari hanno sequestrato un enorme quantitativo di hashish: ben 105 chilogrammi nella vettura e altri 10 chilogrammi in casa. Sequestrati anche una scatola contenente 40 cartucce calibro 9x21 e quattro orologi Rolex di dubbia provenienza. Il sequestro di oltre 115 chilogrammi di droga è stato il più rilevante mai effettuato in Provincia di Lucca.

La droga rinvenuta, se fosse stata immessa nel mercato, avrebbe fruttato, al dettaglio, oltre un milione e mezzo di euro. La sostanza, però, è stata prontamente distrutta. Questa pratica ha reso anche più complicato lo studio della stessa, visto che ne è rimasta disponibile solo una piccola parte.

Nonostante questo, le analisi che sono state fatte sull’hashish, hanno permesso di evidenziare come il principio attivo psicotropo nella sostanza fosse decisamente elevato. Tra le precedenti indagini svolte nei confronti di A. L., il giovane era stato identificato come il mandante della rapina del 27 febbraio 2022 nei confronti dell’anziana Gabriella di Marco.

