Dono all’associazione Ridolina. Aiuti alla terapia del sorriso

Un gesto di grande solidarietà. Il cuore di Terricciola batte forte, Infatti sino stati donati 2.350 euro all’associazione Ridolina. La donazione è il frutto di "Aiutiamo a Sorridere", la giornata benefica che si è svolta il 13 aprile al Teatro di Terricciola, ideata da Mirco Pugliesi e organizzata con il patrocinio del Comune di Terricciola e il prezioso supporto della Pro Loco, insieme alle associazioni del territorio che hanno unito le forze per una buona causa. Una grande festa per bambini e adulti, alla presenza dei clown di Ridolina, che ha unito il divertimento a uno scopo preciso: donare un sorriso a chi ha bisogno di un momento di sollievo e vicinanza. Mirco Pugliesi, accompagnato dalla responsabile comunicazione del Comune di Terricciola, Matilde Varani, - di fronte al reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa - ha consegnato l’assegno all’associazione che da anni porta avanti la terapia del sorriso. Fondata da Antonietta Oristano e Francesco Pisani l’associazione opera principalmente nei reparti ospedalieri e in tutti i contesti socio-sanitari attraverso la figura del clown. Un’attività professionale, di supporto alla medicina tradizionale, divenuta nel tempo parte integrante del programma ospedaliero al fianco dei piccoli pazienti, delle loro famiglie e dell’équipe curante.