Donne nella storia Un tuffo nel medioevo

Un approfondimento sulla figura femminile nel Medioevo attraverso la storia, la danza, la moda e i vestiti dell’epoca. All’interno del vasto calendario dedicato alla giornata internazionale dei diritti della donna organizzato dal Comune di Montopoli insieme a numerose realtà del territorio, la Pro Loco di Montopoli realizza una serie di prove libere aperte a tutte le donne che abbiano voglia di avvicinarsi al mondo dei musici, degli sbandieratori e della danza storica.

"Abbiamo deciso di aprire le porte per far conoscere da vicino le nostre attività – raccontano dalla Pro Loco – un elemento che fa parte della nostra natura. La nostra associazione infatti nasce proprio con lo scopo di avvicinare alla cultura medievale e rinascimentale di questa terra. Lo facciamo da tempo con la Rievocazione e portando in giro queste arti in Italia e all’estero". Il lunedì e il mercoledì porte aperte a chi volesse far volteggiare le bandiere, alla palestra dell’istituto comprensivo Galileo Galilei, dalle 21.30 alle 22.30. Il martedì la palestra accoglie i musici con lo stesso orario mentre il 19 marzo si potrà provare la danza storica in Sala Pio XII, sempre dalle 21.30 alle 22.30. Una possibilità di conoscere attraverso la danza, la musica e le bandiere un passato ricco di fascino.

"Ringraziamo la Pro Loco – commentano dal Comune – per essere sempre a supporto delle tante iniziative che organizziamo. Siamo felici che in questo cartellone ci possa essere una parte dedicata al ruolo della donna nel Medioevo attraverso attività pratiche come propone la Pro Loco ma anche con un focus dedicato a questo nell’evento in programma il 16 marzo all’Antiquarium di Marti alle 17 grazie alla presentazione della tesi di Alessia Bertini e all’illustrazione degli abiti e delle tecniche sartoriali a cura di Lisetta Rabai del Circolo Santo Stefano". Sabato 16 marzo sono infatti in programma due appuntamenti del cartellone Una Nessuna Centomila. La Pubblica Assistenza ha organizzato "Pronti Partenza... in Rosa!". Una camminata nei luoghi delle donne con sosta al bene confiscato e in piazza Nilde Iotti. Ritrovo alla sede della pubblica assistenza alle 14.30.