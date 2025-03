Donne e impegno, il premio del Comune

Cinque donne sanminiatesi che si sono distinte nell’ambito dello sport, dell’arte, del commercio, del sociale e della ristorazione divenendo figure di riferimento per la comunità, sono le protagoniste della sedicesima I edizione del "Premio Donne sanminiatesi". La cerimonia, promossa ed organizzata dal Comune e dalla Commissione pari opportunità presieduta dalla presidente Giulia Giannoni, è prevista per sabato alle 15 in municipio.

Oltre alle premiate, saranno presenti anche le commissarie e le studentesse delle classi quarte del liceo "Marconi" che hanno realizzato le interviste (Giulia Falaschi, Giulia Carli, Denisa Manea, Rihab Salamate, Ndate Nokho, Sara Balducci, Matilde Boldrini e Imane Aichi), coordinate dalla professoressa Laura Doria, e Alice Nosellotti del servizio civile digitale che ha partecipato al progetto realizzando anche lei una delle interviste.

Protagoniste di questa edizione sono Gisella Ensabella, fondatrice dell’Asd Gam; Bettina Ferretti artista poliedrica con uno sguardo attento e critico alla società; Vanna Profeti fondatrice della Banca del Tempo ed ex presidente della Commissione pari opportunità, e Maria Rossi storica ristoratrice, fondatrice insieme al marito Ivano Pistolesi del famoso “ristorante Fidelia”. Anche quest’anno un premio alla memoria, stavolta assegnato a Edi Gori, storica commerciante ed ex presidente del Ccn San Miniato, prematuramente scomparsa nel novembre 2023.

"Cinque donne che hanno lasciato un segno importante nel proprio ambito", dice l’assessora alle pari opportunità Elena Maggiorelli.