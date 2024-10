Il mistero della donna scomparsa a Pontedera. “Qualcuno può averle fatto del male”

Pontedera (Pisa), 18 ottobre 2024 – E’ come se la notte l’avesse inghiottita. Di Flavia, ancora, nessuna traccia. Ma le ricerche continuano e le indagini sono a tutto campo anche. Sotto la lente, da quanto apprendiamo, ogni elemento utile. E’ stato anche controllato il conto bancario che la donna aveva cointestato con il marito: non c’è stato alcun movimento. “Anche questo – ha spiegato l’avvocato Gabriele Dell’Unto, il legale a cui si è rivolto il marito della donna per essere assistito nel seguire ricerche e indagini – è un elemento significativo: la signora è uscita con pochi soldi, quelli che aveva per le normali incombenze. Poi, come abbiamo già detto, il suo passaporto è a casa, i due telefoni che teneva sempre accesi sono spenti, le sorelle in Brasile non l’hanno più sentita mentre i contatti erano continui e ripetuti. Tutto questo fa crescere la paura che a Flavia sia successo qualcosa di grave. Domande, certo, per ora, ma inquietanti: ha avuto un incidente? E’ stata rapita, sequestrata da qualcuno? O peggio ancora, qualcuno le ha fatto del male?”.

Di Flavia Mello Agonigi, 54 anni, originaria del Brasile, sposata con il pontederese Emiliano Agonigi e cittadina italiana, non si sa più niente da venerdì sera quando è scomparsa da Pontedera. L’ultimo avvistamento, rilevato dagli inquirenti, è nella zona di Capannoli-Santo Pietro. Poi il buio. La procura di Pisa ha aperto un fascicolo per ora senza ipotesi di reato. La polizia si sta occupando delle ricerche e sta sentendo anche le persone che l’hanno vista nella giornata di venerdì. Così come è stato sentito il marito. Dunque ricerche a tappetto e ultimi movimenti della donna sotto la lente. Insieme a Flavia è scomparsa anche la macchina con cui si è allontana per uscire con le amiche e andare al Don Carlos: una Opel Mokka elegance, color argento (targata GK436CY).

L’avvocato Dell’Unto sottolinea la grande preoccupazione del marito e dei familiari: “Vogliono solo sapere che sta bene – dice –. Del caso si sta interessando anche l’associazione Penelope con i suoi referenti in zona. Intanto le indagini sono in corso in tutte le direzione, senza escludere nessuna pista”. L’appello del marito di Flavia sui social ha ricevuto oltre cento condivisioni.