Il mistero della donna scomparsa. L’appello del marito sui social: “La famiglia è preoccupata”

Pontedera (Pisa), 16 ottobre 2024 – L’ultimo segnale è di sabato. La cella telefonica che copre l’area tra Santo Pietro Belvedere e Casciana Terme ha agganciato il cellulare di Flavia Mello Agonigi alle 2,12. Poi più niente. Telefonino spento, nessun contatto. La donna di 54 anni, originaria del Brasile, sposata con il pontederese Emiliano Agonigi e cittadina italiana da pochi mesi, è come svanita nel nulla. Scomparsa la stessa notte quando aveva detto al marito che sarebbe andata a ballare al Don Carlos con alcune amiche. La realtà dice ben altro. Dice che il telefono è stato agganciato per l’ultima volta in una zona completamente dalla parte opposta.

Il Don Carlos si trova a Chiesina Uzzanese in provincia di Pistoia (a nord rispetto a Pontedera) e la cella tra Santo Pietro Belvedere e Casciana Terme è sulle colline della Valdera che si trovano a sud. Ieri il marito ha lanciato un appello su Facebook: “Scomparsa Flavia Mello Agonigi, donna di 54 anni, di origine brasiliana con una corporatura robusta”.

“Insieme a lei – scrive ancora il marito – è scomparsa anche la macchina con cui si è allontana dall’abitazione venerdì sera per uscire con le amiche e andare al Don Carlos in provincia di Pistoia, il modello è una Opel Mokka elegance, color argento con tettuccio e cerchi neri, la targa è GK436CY. L’ultimo avvistamento, secondo la polizia è nella zona di Capannoli-Santo Pietro, la famiglia è molto preoccupata e stanno facendo tutto il possibile per rintracciarla se avete notizie vi preghiamo di chiamare il 112 e di non contattare prima noi, le informazioni devono essere fornite alla polizia in modo che possano continuare la loro ricerca al meglio”.

La donna ha incontrato le amiche o ha subito preso la strada verso Santo Pietro Belvedere? Si è vista con qualcuno prima dio far perdere le sue tracce? Questi interrogativi sono al centro delle indagini che sono in corso da parte degli agenti del commissariato di polizia che mantengono il più stretto riserbo. Purtroppo la polizia non ha ricevuto alcuna segnalazione. Le ricerche sono estese all’intero territorio nazionale.