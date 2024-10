Svanisce nel nulla in piena notte. Ore d’ansia per una cinquantenne

PONTEDERA

La polizia non esclude alcuna ipotesi sulla scomparsa di una donna di 54 anni di origine brasiliana che abita a Pontedera dall’inizio di quest’anno con il marito. Si chiama Flavia Mello Agonigi. Questo secondo cognome è quello da sposata. La cinquantenne ha la cittadinanza italiana. Dalle 3 della notte tra venerdì e sabato ha fatto perdere le sue tracce. E’ uscita dalla casa di Pontedera in piena notte ed è sparita. Non si sa se da sola o in compagnia di un’altra persona. Sta di fatto che il telefono cellulare, dopo essere stato agganciato per un’ultima volta da una cella nel territorio comunale di Casciana Terme Lari, risulta spento.

Si tratta di un allontanamento volontario o Flavia è stata costretta da qualcuno a lasciare la casa di Pontedera? La polizia sta indagando a trecentosessanta gradi dopo aver ricevuto la denuncia di scomparsa da parte del marito della cinquantaquattrenne di origine brasiliana. Le pattuglie del commissariato di piazza Trieste sono impegnate nelle ricerche con la collaborazione della questura di Pisa. La prefettura ha attivato il dispositivo persone scomparse che coinvolge anche le altre forze dell’ordine e il mondo del volontariato dell’intera provincia di Pisa. Le diramazioni di ricerca sono state inoltrate anche in altri territori nazionali. Ma a ieri sera della donna non si hanno notizie e più passano le ore più cresce l’apprensione del marito.

Flavia Mello Agonigi si sarebbe allontanata con la sua auto che sarebbe stata vista transitare sulle strade di Casciana Terme Lari dove è stato agganciato anche il suo telefono cellulare. Per questo motivo le ricerche sono indirizzate soprattutto in quella zona, ma non è escluso che dopo l’ultimo aggancio della cella il telefono si sia scaricato o sia stato spento di proposito dalla donna scomparsa per non farsi rintracciare. Gli agenti della polizia stanno cercando tracce della cinquantaquattrenne anche sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza di Pontedera e della zona dove la cella ha agganciato il suo telefono. Telecamere pubbliche e priovate che possano aver ripreso il passaggio della macchina di Flavia Mello o anche la donna a piedi. Come detto, al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.

Flavia Mello Agonigi è la seconda donna che scompare in provincia di Pisa nel giro di pochi giorni. E’ di mercoledì scorso l’appello della madre di una 39enne di Castelfranco, Jennyfer Giaquinto, che si è allontanata da casa il 20 settembre ed è stata vista l’ultima volta il 30 dello scorso mese alla stazione Garibaldi di Napoli. La mamma ha chiesto aiuto a Chi l’ha Visto?.

g.n.