Forcoli (Pisa), 20 agosto 2020 - Proseguiranno per tutta la notte le ricerche di Simona Bimbi, la donna scomparsa da Forcoli, nel Pisano, da martedì scorso. Così è stato deciso in prefettura a Pisa al termine di una riunione per il coordinamento delle operazioni di ricerca. I carabinieri, che dal momento della denuncia di scomparsa della donna da parte dei familiari, hanno immediatamente avviato le attività di ricerca, specie lungo i percorsi spostamenti abituali della 46enne. Per potenziare le ricerche da questo pomeriggio si è alzato in volo anche un elicottero dei vigili del fuoco.

«La signora Bimbi Simona, nata il 30 novembre del 1973, è alta circa 1.65, peso intorno agli 85 kg, ha corporatura robusta. Ha capelli riccioluti biondi corti, occhi azzurri e pelle chiara - fa sapere la prefettura di Pisa in una nota - Al momento dell'allontanamento avrebbe indossato una maglia chiara e sicuramente scarpe da ginnastica New Balance rosa chiaro. Al polso portava un orologio con il cinturino di gomma rosso, all'altro braccio un bracciale con i ciondoli e un altro braccialetto. Al collo aveva una collana con un lungo ciondolo che rappresentava l' albero della vita. Non aveva anelli né orecchini e portava con sé una borsa chiara con disegnate delle farfalle rosa». La prefettura invita chi avesse notizie della donna a contattare il comando carabinieri di San Miniato al numero 0571/444400 o comunque alle forze dell'ordine.