Donna accoltellata in strada: è grave

Pontedera, 14 ottobre 2023 – Choc a Pontedera, nel quartiere Fuori del Ponte in via De Nicola, dove una donna, questa mattina poco dopo le 11, è stata accoltellata. Le ferite inferte alla vittima dell’aggressione sarebbero molto gravi. Tanto che la donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Pontedera.

Notizia in aggiornamento