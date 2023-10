Accoltellata a Pontedera dall’ex compagno, usata una lama a serramanico

Pontedera, 14 ottobre 2023 – Il coltello insanguinato è stato trovato dai carabinieri ancora nella tasca dell’uomo, mentre questo tentava di tornare in treno da Pontedera verso Livorno, dove abita. E’ stata una mattinata di terrore a Pontedera, in via De Nicola.

Un sabato tranquillo interrotto da una brutale aggressione. Con una donna di 57 anni di Pontedera ferita al collo gravemente con un coltello a serramanico dall’ex compagno, 46 anni, originario di Livorno. Quell’arma adesso è stata sequestrata dai carabinieri. L’uomo potrebbe aver pianificato il folle gesto. Sarebbe arrivato a Pontedera in mattinata attendendo l’ex.

Uscita di casa, l’ha raggiunta. C’è stata una breve discussione poi il tremendo fendente al collo. Gravissima la ferita per la donna, che è stata soccorsa dalla gente di passaggio e dalla polizia. E’ stato chiamato subito il 118.

La ferita era molto grave, tanto che la donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale. Una corsa verso il nosocomio dove la vittima dell’aggressione è stata poi operata. L’uomo si è rimesso il coltello in tasca ed è fuggito, cercando di tornare verso Livorno in treno.

Sono stati i carabinieri della Compagnia di Pontedera a bloccarlo nei pressi della stazione. Aveva con sé il biglietto per Livorno e il coltello insanguinato. L’accusa per lui, che ora si trova in carcere a Pisa, è di tentato omicidio.