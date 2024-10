Dolore e cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Brunella Tantussi

E’ morta Brunella Tantussi. L’ex imprenditrice ed ex consigliera comunale aveva 74 anni. Il suo improvviso decesso ha destato cordoglio a Montecalvoli, il suo paese, e Santa Maria a Monte. Brunella lascia il marito Paolo Bartoli, cardiologo per anni in servizio negli ospedali di Pontedera, Fucecchio ed Empoli, i figli Alessandro e Francesca, il fratello Alessandro e la sorella Maria Letizia. Il funerale oggi alle 14:40. Brunella Tantussi è stata per dieci anni in consiglio comunale a Santa Maria a Monte. Dal 2013 al 2018 con la lista di opposizione Impegno Civico e dal 2018 al 2023 con la maggioranza Santa Maria a Monte Viva. Quinquennio nel quale è stata presidente della commissione consiliare urbanistica, edilizia e lavori pubblici. Lo scorso anno è stata candidata nella lista Santa Maria a Monte Sempre della sindaca Manuela Del Grande che "apprende con sgomento e dolore della scomparsa dell’amica Brunella, bella persona, intelligente e simpatica della quale sentiremo la mancanza". Cordoglio anche da parte di Alberto Fausto Vanni dei Repubblicano.