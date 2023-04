“Diversamente“ contro le discriminazioni

Gli spazi della biblioteca Gronchi di Pontedera per due incontri di informazione sul progetto #DiversaMente. Per allargare il gruppo di giovani impegnati contro le discriminazioni, che si è già formato da alcune settimane, ecco l’idea di presentare il progetto agli utenti della biblioteca, con due incontri di circa un’ora ciascuno a cura delle operatrici del progetto, il 13 aprile dalle 11,30 alle 12,30 e il 20 aprile dalle 15 alle 16, con la partecipazione anche dei ragazzi che, in prima persona, racconteranno le azioni fatte finora e le prospettive future del progetto.