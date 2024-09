Dispersi e danni, la mobilitazione: "Attiviamo una raccolta fondi"

MONTECATINI VAL DI CECINA

C’è la conta dei danni, le ricerche dei dispersi che continuano senza sosta e poi una macchina operosa e silenziosa che si è messa in moto fin da subito per portare aiuto e sostegno a famiglie e imprese. Una catena di aiuti che abbraccia tutta la Val di Cecina. Si parte da Saline. "Per cercare di dare una mano nel nostro piccolo e rafforzare quel senso di comunità e fratellanza che unisce i nostri paesi – scrivono dalla Proloco di Saline – come Proloco, in collaborazione con la Parrocchia e la Misericordia di Saline abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi da destinare al Comune di Montecatini V.C. per supportare le necessità presenti ed aiutare chi ha bisogno. Chi volesse contribuire potrà farlo già da domani presso la Segreteria della Misericordia di Saline, che fin da adesso ringraziamo per la disponibilità. La raccolta fondi sarà attiva fino a domenica 13 ottobre e la somma ricavata sarà consegnata nelle mani del Sindaco di Montecatini V.C. la domenica della festa del paese".

Il Comune di Montecatini Val di Cecina sta provvedendo a istituire un conto corrente per le sottoscrizioni e le offerte liberali da usare per aiutare le famiglie e le attività pesantemente danneggiate. Il Consiglio Comunale ha votato per la sospensione degli eventi e delle iniziative organizzate con l’intervento o la presenza del Comune. "È giunta la disponibilità di Gianni Giannini, presenza tanto applaudita a molte feste della Protezione civile a Gabella – racconta il sindaco Francesco Auriemma – per organizzare una serata per raccolta fondi. Inoltre l’azienda agricola "Podere nuovo vini" ha messo a disposizione 60 bottiglie di Brunello del 2018 per la raccolta di fondi. C’è delle grande generosità nel nostro piccolo mondo. Grazie di vivo cuore ai volontari che anche oggi hanno dato prova di grande umanità e collaborazione. Grazie di vivo cuore a tutti i reparti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e della protezione civile e del genio civile per la costante presenza nel lembo più meridionale del nostro territorio amministrativo".

Ieri si è svolto anche il sopralluogo del consigliere regionale Andrea Pieroni. "Sono venuto a esprimere la mia vicinanza – commenta il consigliere regionale Pd – e per rendermi conto di persona dei danni provocati dalla piena. Presenterò insieme agli altri colleghi del Pd un atto in Consiglio regionale per sostenere e rafforzare la Giunta, che ha già disposto lo stato di emergenza regionale per i territori pisani e livornesi coinvolti, nella richiesta al governo dello stato di emergenza nazionale".