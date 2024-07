‘Disegno, Madre e Padre’. Il grande evento d’arte nella sede degli Euteleti

Una grande mostra. L’Accademia degli Euteleti in collaborazione con l’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze ha presentato a San Miniato la mostra "Disegno, madre e padre" che è una importante tappa di un cammino importante degli Euteleti, realtà culturale che ha al suo attivo l’organizzazione e la cura di mostre di alto livello, alcune delle quali le possiamo definire storiche. Dalla "Mostra del Cigoli e del suo ambiente" (1959) alla "Mostra d’Arte Sacra della Diocesi di San Miniato" (1969) "Come un paese in una pupilla" o quelle monografiche dedicate a Lucio Fontana, Medardo Rosso, Anton Luigi Gajoni, Pietro Parigi e le mostre dedicate ai giovani artisti. "È con grande piacere che l’Accademia degli Euteleti ospita nella propria sede di Palazzo Migliorati l’esposizione della classe di pittura dell’Accademia delle Arti del disegno – spiega il presidente Luca Macchi –. Si tratta di una panoramica sulla pluralità di linguaggi e di modalità espressive che nel suo insieme non manca di sottolineare l’importanza del disegno nel processo creativo contemporaneo proprio nell’anniversario dedicato a Giorgio Vasari". "Accogliere nella nostra sede di Palazzo Migliorati la mostra della Classe di Pittura significa continuare nella riflessione sull’arte e sugli artisti che l’Accademia degli Euteleti ha sempre riservato alle Arti e alla Storia dell’Arte – aggiunge Macchi –. La collaborazione tra Accademia degli Euteleti e Accademia delle Arti del Disegno è come a riprendere un cammino proprio all’inizio del nostro terzo secolo di vita". La mostra è visitabile fino al 4 agosto.