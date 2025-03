Discariche e spaccio nelle Cerbaie. Valori: "Comune organizzi la pulizia"

CASTELFRANCO"L’area dei boschi e delle zone naturalistiche delle Cerbaie e la via Francigena risultano in semi abbandono, ridotte in molte parti a vere e proprie discariche, luoghi ideali per il proliferare di spaccio ed attività criminali, in definitiva, in preda ad un degrado apparentemente inarrestabile ed irreversibile. Solo un deciso e risoluto intervento di pulizia sotto il coordinamento dell’amministrazione comunale può consentire l’inizio di un percorso di recupero e corretta fruibilità". La proposta di una graduale pulizia di tutte le Cerbaie ricadenti nel comune di Castelfranco arriva dalla consigliera comunale Silvia Valori dell’opposizione Lista Civica per Castelfranco che ha presentato al sindaco Fabio Mini una mozione che sarà discussa dal consiglio comunale convocato per le 21 di stasera, mercoledì 19 marzo.

"Boschi e colline delle Cerbaie – scrive Valori nella mozione – rappresentano una delle aree naturalistiche più importanti della nostra regione data la presenza di piante e animali rari, nonché di un microclima particolare. Oltre 6500 ettari di territorio sono stati inclusi nella ’Zona speciale di conservazione’ ai sensi della direttiva Habitat della Commissione Europea. Si tratta aree di interesse storico che hanno visto fin dal VI secolo avanti Cristo la presenza di popolazioni etrusche e poi romane, come testimoniano i ritrovamenti archeologici nella zona di Orentano. Insomma, un territorio, per la porzione che riguarda in particolare l’abitato di Orentano, che rappresenta un patrimonio di inestimabile valore e dalla naturale vocazione turistica. Per questo, stante anche l’approssimarsi della bella stagione, chiediamo al sindaco e alla giunta di iniziare un percorso di progressiva pulizia delle aree insieme alle associazioni e alle attività a vocazione turistica del territorio. Coinvolgere Geofor, a costo zero, per lo smaltimento di quanto raccolto e indire giornate per la pulizia coinvolgendo scolaresche e popolazione".