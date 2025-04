Discarica abusiva: "In corso la pulizia"

In questi giorni è iniziata la rimozione dei rifiuti scaricati irregolarmente nei boschi delle Tre campane. Tubi e cassette di plastica, porte, cassetti e battiscopa di legno, una grande bombola, una sistola di gomma, barattoli di latta, calcinacci, giochi per bambini. Già dalla scorsa settimana sono iniziate le segnalazioni dei passanti che camminando in campagna si sono imbattuti in questa montagna di rifiuti. C’erano anche delle coperture in eternit. I responsabili non sono stati individuati.

"Ci sono arrivate più segnalazioni e ci siamo subito attivati per la rimozione e per l’individuazione dei responsabili con i carabinieri forestali – le parole dell’assessore all’ambiente Alessandro Puccinelli, che in questi giorni si è recato personalmente sul posto per verificare con i propri occhi quanto successo – c’è una denuncia penale contro ignoti ma purtroppo per ora non sono stati trovati elementi per risalire ai colpevoli. È stato interessato il proprietario del terreno e in questi giorni è iniziata la rimozione".

Gesti incivili che purtroppo non è la prima volta che si verificano in questa zona e in più in generale nelle campagne facilmente raggiungibili da camioncini e furgoni che scaricano questo materiale, probabilmente derivante da lavorazioni edili, nella speranza di non essere colti sul fatto. Le associazioni ambientaliste ma anche il Comune stanno portando avanti una campagna di sensibilizzazione per la tutela ambientale ma la strada sembra ancora lunga e in salita.

"Come Comune stiamo proseguendo con la predisposizione delle fototrappole in contrasto a fenomeni di abbandono nelle periferie ed errati conferimenti in città – dice Puccinelli – alcuni casi sono già stati sanzionati, presto faremo una conferenza stampa per illustrare i risultati di questa campagna".

l.b.