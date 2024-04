Diritto italiano e Diritto internazionale Confronto tra Costituzione Italiana e Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Onu sul diritto alla casa. La Costituzione italiana non lo menziona esplicitamente ma lo considera principio generale, mentre l'Onu stabilisce criteri essenziali per garantirlo. Proposte al Governo per leggi e fondi a favore dell'edilizia popolare.