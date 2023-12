Digital & Civic premiati gli studenti

Nei giorni scorsi Firenze, all’auditorium dell’istituto di istruzione superiore Russell-Newton gli studenti delle classi 3CR e 3AP dell’istituto Niccolini sono stati premiati come vincitori del concorso “Digital & Civic–Educazione civica digitale e il digitale per l’educazione civica”, un concorso promosso e organizzato da Usr Toscana e Aica. Durante la cerimonia, dopo l’’esposizione del lavoro svolto dagli studenti Aurora Bosio, Lapo Bruci, Leonardo Buselli, Lorenzo Carducci, Enrico Fioravanti e Pietro Grandoli, è stato rilasciato l’attestato di merito con la seguente motivazione: "per l’eccellente valore e l’originalità ed efficacia comunicativa del progetto “Il digitale per l’educazione civica”". E’ stato realizzato un sito web sulla cittadinanza digitale e sugli aspetti legati alla sicurezza informatica affrontati nell’ambito dell’educazione civica in classe. La raccolta di informazioni e immagini contestuali, l’editing di contenuti sono stati realizzati dagli studenti, guidati dal professor Alessandro Salvini.L’idea raccoglie in un sito web una serie di informazioni descrittive per aumentare la consapevolezza delle potenzialità e dei rischi nell’utilizzo dei dispositivi in rete, per far acquisire agli studenti maggiore consapevolezza degli argomenti trattati. Un altro scopo è quello di sviluppare la promozione e lo sviluppo delle competenze digitali che rivestono un’importanza nevralgica per migliorare i processi di apprendimento e assicurare la piena realizzazione dei diritti di cittadinanza.