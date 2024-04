Dieci formelle di terracotta sul Cantico delle creature

PONSACCO

Il Cantico delle Creature scritto da San Francesco prende forma grazie alla sapiente maestria degli allievi del corso di modellazione e creta dell’Università della Terza Età di Ponsacco tenuto da Olinto Cioni per l’anno accademico 2023/2024. Sono state realizzate dieci formelle in terracotta dedicate proprio agli elementi lodati dal santo di Assisi, donate alla Chiesa di Camugliano e disposte sul muro dell’antico castello. Un viaggio artistico che ripercorre il celebre componimento attraverso la lode e il ringraziamento agli elementi della natura in un luogo molto frequentato soprattutto in estate. "Grazie alle artiste e agli artisti del gruppo di scultura per queste splendide realizzazioni – hanno commentato la sindaca Francesca Brogi e l’assessora alla cultura Stefania Macchi. Grazie al rettore dell’Ute Benozzo Gianetti, al maestro del corso Olinto Cioni e a tutte le persone che quotidianamente anno dopo anno animano la nostra università della terza età. Un’istituzione che nel tempo è cresciuta per attività e numero di iscritti. Un punto di riferimento fondamentale per l’intera comunità". Presenti all’installazione delle formelle anche alcuni rappresentanti dell’ordine francescano di Peccioli e Ponsacco.