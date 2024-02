Di scena il tartufo marzuolo. Ora le sagre sono diventate tre: "Una spinta alla promozione"

Il tartufo marzuolo si fa in tre. Alla storica mostra mercato di Cigolie alla giovanissima sagra del tartufo bianchetto a Corazzano, si aggiunge la novità della prima festa tartufo di primnavera a La Serra. L’annuncio è stato dato ieri durante la presentzione delle iniziative dedicate alle promozione del cugino più diretto del bianco pregiato. A dare il via sarà la festa a Corazzano (iniziativa di Asd Corazzano e con la collaborazione del Circolo Arci), che andrà in scena il 2 e 3 marzo. Si passa poi a Cigoli, con una quattro giorni dedicata al marzuolo e che avrà il momento culminante domenica 17 marzo col gran finale della Mostra Mercato. Ultima in calendario la prima sagra del marzuolo a La Serra, che potrà contare sugli ampi spazi del tendone del circolo Arci per un pranzo o una cena al marzuolo: sabato 23 a pranzo e a cena, domenica 24 solo a pranzo . Questo trittico di eventi apre la stagione del tartufo a San Miniato, dove da alcuni anni e grazie all’iniziativa di San Miniato Promozione è nato un progetto (Tartufo tutto l’anno) che vuole proprio celebrare i tre tartufi locali: il marzuolo primaverile, il nero estivo e ovviamente il bianco con la mostra mercato a novembre. Tutti gli eventi sono patrocinati da Fondazione San Miniato Promozione e amministrazione comunale.

Contestualmente il presidente di Fondazione Smp ha ufficializzato la data dell’inaugurazione del Mutart – il Museo del tartufo delle colline samminiatesi – sostenuto da Regione e Camera di Commercio Toscana Nord Ovest-Terre di Pisa: sabato 13 aprile. "Siamo soddisfatti per un progetto che si consolida e si amplia, quello legato al tartufo tutto l’anno nel nostro territorio – ha spiegato –. Tutto questo perché il tartufo è un veicolo di promozione 365 giorni all’anno per San Miniato, oltre che una delle eccellenze che la Fondazione deve valorizzare". "La stagione del marzuolo oramai si è consolidata ed è diventata un appuntamento fisso nel calendario sanminiatese – ha spiegato il sindaco Giglioli – Ad una manifestazione consolidata come quella di Cigoli, si sono affiancate anche altre iniziative, segno che questo prodotto sta acquistando importanza e prestigio.

La volontà dell’amministrazione e della Fondazione San Miniato Promozione è di collaborare a stretto contatto con le associazioni del nostro territorio per sviluppare la promozione del marzuolo e anche del tartufo nero estivo, due prodotti da promuovere anche tra gli stessi sanminiatesi". La raccolta? Il mix climatico poco favorevole per ora ha frenato il marzolini: -60%. Poco ma buono. Piogge e freddo, se arriveranno ancora, potranno dare una mano.

Carlo Baroni