Di corsa tra gli antichi lavatoi: 200 iscritti

Quinta edizione per il Trail antichi lavatoi, la competizione che si sviluppa interamente nelle campagne e nei boschi attorno a Casciana Terme, una competizione che mette a dura prova la preparazione dei moltissimi partecipanti in programma oggi. Più di duecento gli iscritti provenienti da tutta Italia che si contenderanno la vittoria nelle due gare, una di 20 chilometri con un dislivello di 880 metri e un’altra, assai più impegnativa, lunga 50 chilometri con un dislivello che raggiunge i 1600 metri. Partenza e arrivo sono nella frazione di Sant’Ermo, mentre il percorso si sviluppa sui territori comunali di Casciana Terme Lari, Chianni e Santa Luce. Una grande macchina organizzativa che prevede oltre 20 persone dislocate lungo il percorso, i cronometristi e cinque punti ristoro. La gara beneficia del patrocinio del comune di Casciana Terme e delle collaborazioni dell’Oasi al Lago di San Donato e della Valdera DB, che mettono a disposizione cibo e acqua per i partecipanti.