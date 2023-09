Pontedera, irregolarità nei controlli. Denunciato impresario edile

Pontedera (Pisa), 23 settembre 2023 – Un impresario edile è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Pontedera al termine di una serie di controlli nelle imprese operanti nel settore edilizio effettuati con l’ausilio dei militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Pisa. Il cantiere non in regola è stato riscontrato nel territorio comunale di Calcinaia. Si tratta di una ditta individuale. Il titolare di cariche dell’impresa operante nel settore edilizio è stato anche multato con sanzioni amministrative e ammende per un totale di diverse mille euro.

I militari dell’Arma della compagnia di Pontedera e del Nil hanno effettuato un accesso nel cantiere edile a Calcinaia durante un servizio svolto nell’ambito di una "campagna congiunta di controlli, più in generale finalizzati a verificare l’osservanza della normativa di settore sul lavoro, nonché ad accertare eventuali casi di lavoro nero".

Durante l’ispezione sono state accertate alcune irregolarità, in particolare relativamente all’articolo 138 comma 2 del decreto legislativo 812008. In pratica l’impalcatura era troppo distante dall’opera servita, cioè dove i muratori dovevano operare, con il rischio che precipitassero a terra dall’intercapedine tra il muro e l’impalcato stesso.