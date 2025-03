Del Grande: "Da sempre contrari al biogas. Ma ora è inutile fare un’assemblea pubblica"

SANTA MARIA A MONTE"L’incontro con i cittadini sul Biogas di San Donato si farà, ma solo quando saremo in possesso di novità da poter riferire, novità che ad oggi non ci sono, ma rassicuro cittadini e opposizione che il Comune c’è. Ricordo al Pd che a novembre l’amministrazione, appena venne informata che la ditta Prati Bioenergia aveva presentato alla Regione Toscana una nuova istanza di autorizzazione unica per la riconversione dell’impianto di digestione anaerobica di San Donato dalla produzione di energia elettrica alla produzione di biometano ritenne necessario informare i cittadini indicendo un’assemblea molto partecipata al circolo di San Donato". Sono le parole della sindaca Manuela Del Grande al Partito Democratico che ha chiesto un’assemblea sul Biogas. "Da sempre quest’amministrazione ha manifestato la propria contrarietà alla localizzazione dell’impianto per le criticità ambientali e sociali – sostiene ancora Del Grande – Il nostro impegno è chiaro. Difendere San Donato, il territorio e i suoi cittadini, infatti il nostro contributo alla Regione è stato molto critico nei confronti del nuovo progetto. La conferenza dei Servizi è ancora in corso, pertanto non è possibile conoscere l’esito dell’autorizzazione né diffondere del progetto. Inutile, per questo motivo, fare incontri con i cittadini in questa fase". "Stupisce il riferimento alla conoscenza da parte degli esponenti del Pd di ’indiscrezioni in merito all’avanzare del processo autorizzativo’ – conclude la sindaca Del Grande – Non si capisce da dove vengano queste indiscrezioni dal momento che la Conferenza non è ancora conclusa. E’ evidente la volontà del Pd e della Sinistra di strumentalizzare la vicenda".