"Decoro, sicurezza. Primaria e asilo in un altro sito"

1 "Recuperare l’identità perduta. Decoro e sicurezza sono priorità. Salvaguardare il settore conciario e calzaturiero. Valorizzare la vocazione turistica vista la posizione al centro della toscana. Il Castello Franco medievale, richiama al Palio e alle contrade. La vogliamo luogo di solidarietà a dimensione di disabile, di integrazione tra popoli e culture senza accoglienza indiscriminata, che formi persone rispettose della legge. Dove possano praticare sport sia atleti di livello che paraolimpici. Passeggiare in boschi puliti con turisti da tutto il mondo".

2 "Consentire la costruzione della Coop nell’area ex Lorbac è stato poco lungimirante. Li doveva nascere la nuova scuola Primaria con aule adeguate al nuovo millennio, una mensa e una palestra. Realizzeremo tutto questo in altro sito insieme al nuovo asilo 3/5 anni. In via transitoria sposteremo la mensa della Primaria nella palestra. Ristruttureremo l’asilo Giovanni XXIII per spazio espositivo ed eventi culturali. Programmeremo interventi per le scuole delle frazioni".

3 "Ordinaria manutenzione e decoro con arredo urbano di qualità nel centro e in piazza XX settembre. Elimineremo l’obbrobrio della rampa per disabili in piazza del comune realizzando un accesso da via Gioberti. Il centro sarà animato, solo cosi gli esercenti saranno incentivati ad investire. Con le associazioni creeremo spazi per la formazione in campo lavorativo e associativo. Apriremo a collaborazioni con Università e progetto Erasmus. Il mercato settimanale tornerà nel centro storico. Collaborazione con Palio e contrade per eventi tutto l’anno. Il teatro della Compagnia avrà un programma annuale in sinergia con entità regionali e nazionali e a prezzi contenuti".

4 "Ci vive un terzo della popolazione, meritano rispetto. Avranno due dipendenti fissi per le manutenzioni, due vigili a presidio del territorio, coadiuvati da forze dell’ordine e associazioni, con tecnologie di ultima generazione per debellare spaccio e scorribande. Pulizia di Francigena e Cerbaie, ripristino di sentieristica e segnaletica. Acquisto di palazzo Ficini per uffici comunali, museo e biblioteca".