Deceduto dopo lo schianto in moto Paese in lutto per il noto ristoratore

Un dolore che, in queste ore, trapassa da parte a parte i familiari, i tanti amici e i clienti di uno dei ristoratori più conosciuti e amati non solo in Alta Valdicecina, ma anche nella provincia di Livorno, la sua terra. Non ce l’ha fatta Cristiano Ferri, ristoratore di 48 anni originario di Rosignano,e titolare di un locale nel borgo di Canneto, morto ieri per le conseguenze fatali di uno spaventoso incidente stradale avvenuto due giorni fa lungo la variante Aurelia all’altezza di Rosignano, in provincia di Livorno. La vittima, Cristiano Ferri, proprietario dell’Osteria del Ghiotto di Canneto, locale molto noto dell’entroterra tra le province di Pisa e Livorno, e che si trova nel Comune di Monteverdi Marittimo, è rimasto coinvolto in uno scontro fra una moto e un’auto verificatosi due sere fa. non distante dal raccordo fra la variante Aurelia e l’autostrada Genova-Rosignano. L’uomo che era in sella alla sua moto, in condizioni gravissime dopo l’impatto con l’auto, era stato subito trasportato all’ospedale di Livorno dove però poi è morto. Ferita in maniera non grave, invece, la persona che si trovava sull’auto.

"Voglio esprimere a nome mio e per conto dell’amministrazione comunale le più sentite condoglianze per la scomparsa del nostro amico Cristiano - è il cordoglio del sindaco di Monteverdi Marittimo Francesco Govi - tutta la nostra comunità si stringe attorno alla famiglia. Nessuna parola è in grado di descrivere un dolore così grande"". Ferri lascia la moglie Sandra e il figlio Giovanni.