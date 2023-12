Dayna Kurtz la voce conosciuta in tutto il mondo

E’ una delle artiste che sta stregando il panorama musicale americano.

Stasera alle 21.30, al teatro comunale di Capannoli, arriva l’artista Dayna Kurtz, una delle voci emergenti negli States, in concerto.

Dayna Kurtz è una delle nuove voci americane, cresciuta nei club di Manhattan assimilando jazz, folk e blues, originaria del New Jersey, conosciuta in tutto il mondo per i duetti con Norah Jones e Bonnie Raitt. presenterà dal vivo in Italia il suo ultimo disco, Rise and Fall, dopo gli ottimi riscontri da parte di critica e pubblico già ricevuti in diversi paesi europei, Olanda su tutti, dove è stata soprannominata "female Dylan".

Questo ultimo lavoro è il coronamento di una carriera cominciata nel 2002 con l’album d’esordio Postards from Downtown e proseguita con diversi episodi di altissimo livello come Another Black Feather (2006) e il doppio Secret Canon (20122013).

Un inconfondibile stile chitarristico, unico e avvolgente con un personale uso della slide che evoca atmosfere tradizionali dal forte sapore blues e jazz.

L’evento è in collaborazione con Pomodori Music. Sul palco, anche Robert Mache.