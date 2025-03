Danni, allagamenti e dissesti: "Consiglio aperto con Giani"

SANTA MARIA A MONTE

"Frane e case alluvionate a Santa Maria a Monte. Chiediamo al sindaco e all’amministrazione comunale di indire un consiglio comunale aperto invitando anche il governatore della Toscana Eugenio Giani, con all’ordine del giorno il solo punto ’Danni causati dall’acqua, venerdì 14 marzo 2025, eventuali azioni da percorrere’". La proposta è di Alberto Fausto Vanni, coordinatore di Azione, Repubblicani e Santa Maria a Monte Civica. "Le abitazioni nella golena dell’Arno in prossimità di San Donato hanno subito danni notevoli, e i propri abitanti sono stati costretti ad abbandonarle durante la piena – dice Vanni – Inoltre vi sono ancora varie frane sul territorio comunale, a Montecalvoli e Santa Maria a Monte e in altre zone, a cominciare da via Costa che è la principale strada di accesso al centro storico. Facciamo appello all’amministrazione comunale perché si adoperi per segnalare alla Regione Toscana i danni subiti sul territorio di Santa Maria a Monte e predisponga un progetto di massima per mettere in sicurezza questo versante ed altri sul territorio comunale ad alto rischio geologico".