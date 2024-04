Dammi il cinque!... libri imperdibili scelti in classe

Dopo un sondaggio e un’animata discussione in classe, questi sono i cinque libri che vogliamo consigliare ai lettori. Abbiamo scelto tra i nostri preferiti un mix di generi.

Eccoli qua:

"Pablo", di Remy Lai, per chi ama i fumetti e le storie d’amicizia, accessibile a tutti e uno dei libri più letti in classe.

"Quattro Sorelle" – Enid, di Malika Ferdjoukh. Primo volume di una saga ambientata nell’Europa del nord con protagoniste cinque sorelle. Un libro per ciascuna stagione dell’anno. Breve ma molto coinvolgente.

"Addio alle Armi" di Ernest Hemingway, un classico per chi ama le storie d’amore tragiche. Scrittura che ha lasciato il segno nella nostra classe, e anche qualche lacrima sul finale.

"Bambini di Cristallo", di Kristina Ohlsson. Se voleste avvicinarvi al genere horror questo potrebbe essere un ottimo inizio. Della stessa autrice abbiamo amato anche "Gli angeli di pietra".

"Il Diario di Anne Frank" a fumetti, curato da Ari Folman e David Polonsky. Un modo originale per leggere una testimonianza storica unica. Amicizia, adolescenza e guerra in formato graphic novel. Con le stesse illustrazioni trovate anche un bel film d’animazione che noi abbiamo visto in classe e amato, "Anna Frank e il diario segreto". Ci auguriamo che questi libri vi piacciano come sono piaciuti a noi.