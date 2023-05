Dalla città dei ragazzi all’ambiente da salvare Una finestra sul mondo per approfondire

PONTEDERA

Premi a tutte le classi partecipanti anche da Ecofor Service, Gruppo Lupi, Cassa di Risparmio di Volterra e Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato. Per Ecofor è intervenuto il presidente Antonio Pasquinucci, Gruppo Lupi ha preso parte alla premiazione con l’amministratore delegato Giacomo Gronchi, Cassa di Risparmio di Volterra con Francesco Marcacci, responsabile dell’Area Mercato e Ufficio Marketing, mentre il consigliere Stefano Ghilardi, delegato dal presidente Antonio Guicciardini Salini ha rappresentato la Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

Nel saluto ai ragazzi e ai presenti, i rappresentanti dei vari sponsor hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa, che ha la peculiarità di consentire ai giovanissimi studenti e studentesse di toccare con mano il mondo dell’informazione e di aprirsi a un mondo che li aiuterà ad approfondire, capire, imparare e criticare. Ecofor ha consegnato un gioco a ognuno degli alunni delle cinque classi seconde (A, B, C, D, E) della Curtatone e Montanara di Pontedera. La Cassa di Risparmio di Volterra ha scelto di premiare con penne, libri e altri oggetti tre classi, la 3^ B della Secondaria "Di Bartolo" di Buti e la 2^ A della Secondaria "King" di Calcinaia, presenti alla premiazione di ieri mattina, e la 2^ E della Secondaria Buonarroti di Ponte a Egola che è potuta intervenire per impegni di istituto. Il Gruppo Lupi ha premiato la 3^ B del Galilei di Montopoli e la 2^ B della "da Morrona" di Terricciola con borracce e penne. La Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato ha consegnato i riconoscimenti (ombrelli e libri) alle classi 2^ A di Staffoli, 3^ B di Castelfranco, 2^ C della Curtatone e 2^ C di Montopoli. Premiata da Fondazione Crsm anche la 2^ E di Ponte a Egola,