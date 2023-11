Cyber security e nuovi pagamenti. L’Academy della Cassa di Risparmio si apre agli studenti delle superiori

Cassa di Risparmio di Volterra porta avanti il proprio impegno per l’alfabetizzazione finanziaria delle nuove generazioni e, in concomitanza con il mese dedicato all’educazione finanziaria, dà il via alla nuova edizione delle iniziative "CRV Academy" e "Conoscere la Borsa". Si tratta di iniziative rivolte agli studenti degli istituti superiori del territorio che avranno l’opportunità di accedere a una formazione extracurricolare su temi quali cyber security, mercati finanziari, previdenza integrativa e nuovi metodi di pagamento, oltre alla possibilità di visitare alcune filiali ed uffici della direzione della Cassa. Le iniziative, in collaborazione con gli istituti Niccolini e Carducci di Volterra, Pacinotti di Pisa, Fermi di Pontedera e Marco Polo di Cecina, prevedono lezioni di educazione finanziaria tenute dai vertici di Crv che incontreranno gli studenti con l’obiettivo di stimolare una maggiore consapevolezza nella gestione dei propri risparmi anche nelle nuove generazioni.

Gli incontri accompagneranno gli studenti verso il concorso "Conoscere la Borsa", un virtual-game europeo, promosso in Italia da Acri nel quale gli studenti si sfideranno organizzati in squadre, a ciascuna delle quali verrà assegnato un capitale virtuale da investire in titoli quotati su borse internazionali, attraverso un’applicazione dedicata. Le lezioni proseguiranno nei prossimi mesi fino ad arrivare al contest "Financial Education School Award Crv" che si terrà a Volterra al campus Siaf nella primavera 2024, un game che selezionerà cinque vincitori finali che potranno partecipare ad un tirocinio extra-curriculare in uno degli uffici o filiali della Cassa. "Il livello di alfabetizzazione finanziaria degli italiani resta basso, come rilevato anche dall’ultima indagine di luglio da parte di Banca d’Italia - dice Stefano Pitti, direttore generale Crv - Questo dipende probabilmente dal fatto che i principi dell’economia e della finanza vengono ancora oggi percepiti come temi per addetti ai lavori. Dobbiamo incrementare la consapevolezza che i temi economici ci riguardano tutti da vicino. Per questo la Cassa ogni anno organizza con le scuole del territorio percorsi di formazione e occasioni di incontro durante i quali i ragazzi possono confrontarsi con Crv sulle principali nozioni di economia, finanza, previdenza, protezione".