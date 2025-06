Cura delle mura, patto con l’ateneo: "Partiremo dalle analisi approfondite"

VOLTERRA

Il Comune di Volterra annuncia l’avvio di un processo di monitoraggio della cinta muraria, un patrimonio ultra millenario che testimonia la ricca storia della città. Questa iniziativa strategica si inserisce nell’obiettivo di preservare e proteggere le mura etrusche e medievali, elementi distintivi del paesaggio urbano e dell’identità storica di Volterra. Negli ultimi dieci anni, alcune porzioni delle mura hanno subito episodi franosi, in particolare lungo tratti delle strutture medievali. Questi eventi, vedi il crollo nel maggio 2024 di una parte delle mura di San Felice, hanno causato danni significativi alla viabilità, influendo sulla quotidianità dei residenti e, in alcuni casi, compromettendo anche l’economia locale a causa delle emergenze create dalle frane più recenti. Per affrontare questa criticità, l’amministrazione comunale ha deciso di coinvolgere l’Università di Pisa, in particolare il dipartimento di ingegneria civile e industriale. "Dai primi incontri tra le parti è emersa la necessità di condurre un’analisi approfondita dello stato attuale delle mura, includendo studi sul terreno, sulla vegetazione, sulla geologia e sull’idraulica circostante - fa sapere il Comune - il monitoraggio sarà inserito tra le priorità degli strumenti di programmazione per il 2026". Inoltre, si procederà alla formalizzazione di una collaborazione con l’ateneo pisano, estendendo il coinvolgimento a altri enti e professionisti qualificati per costituire un gruppo di lavoro multidisciplinare. Verrà istituito anche un tavolo permanente dedicato all’aggiornamento sulle attività svolte e alla rendicontazione dei progressi raggiunti, aperto ai gruppi consiliari. Solo successivamente sarà possibile definire le azioni concrete da intraprendere e le risorse da destinare al progetto. Intanto Coalizione Civica insorge dopo il consiglio comunale: "Abbiamo proposto una mozione per un monitoraggio permanente delle mura e lavori di manutenzione programmata, ma la maggioranza non ha mostrato interesse. Avevamo indicato una cifra di 150mila euro all’anno per garantire cura, pulizia e conservazione, ma nulla è stato fatto. La situazione delle mura sta peggiorando".

I.P.