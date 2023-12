Cuoiopelli, nuova dirigenza. In dieci entrano nel consiglio

SANTA CROCE

La Cuoiopelli ha una nuova dirigenza. Del consiglio fanno parte quattordici persone, dieci i nuovi, quattro i vecchi consiglieri che rimangono nel gruppo che gestirà la società biancorossa fino alla fine del campionato e in futuro. Romano Benericetti e Marco Cavallini – non a caso padri di due giocatori della Cuoio, gli unici due santacrocesi, Giovanni Benericetti e Lorenzo Cavallini – sono stati i promotori e coordinatori della nuova cordata che ha deciso di entrare a far parte del consiglio. Claudio Pagni, l’ex presidente, ha deciso di fare un passo indietro. Per quanto riguarda i ruoli dirigenziali è ancora tutto in fase di decisione. Al momento è un gruppo che lavora all’unisono, di cui fanno parte anche alcune importanti figure di spicco dell’imprenditoria conciaria, professionisti e persone legate e affezionati ai colori biancorossi. Al momento la nuova dirigenza ha deciso di lavorare senza clamore, a fari spenti. Ma gli obiettivi sono chiari.

La Cuoio, sotto la guida di Roberto Falivena (nella foto), sta facendo un campionato straordinario. La vittoria di domenica sul campo del Fratres Perignano ne è l’esempio più lampante, così come la vittoria in rimonta contro il Tuttocuoio di quattro domeniche fa. La nuova società è pronta a supportare la squadra sotto tutti i punti di vista e dare l’impulso decisivo per spingerla a mantenere il primo posto fino all’ultima giornata.

gabriele nuti